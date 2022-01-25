Караулов: Не я даю Путину год-полтора – история. История и Господь

По мнению Караулова, смена власти в РФ может произойти через год-полтора. Преемником Путина журналист, как и другие российские эксперты, называет нынешнего премьер-министра РФ Михаила Мишустина. При этом сам Путин не видит в Мишустине преемника, говорит Караулов.
"Он твердо не видит до сих пор в Мишустине преемника. Но Мишустин, если его не убьют за год-полтора, будет президентом России. Если у них все получится с людьми. Потому что люди могут восстать. Казахстан показал, как оно бывает. И никакие штыки... Если у нас сейчас начнется, казахские или армянские войска будут, видимо, тоже к нам входить по этой же модели. И ничего не получится", – сказал Караулов.
Гордон уточнил: "То есть вы Путину даете год-полтора?"
"Не я – история. История и Господь. Все. А у него не получилось, – ответил Караулов. – Владимир Владимирович прозевал момент своего конца в глазах разумных людей".
Интервью с Карауловым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Путину 69 лет, он занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИС.
В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете". В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), на "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", он вел программы "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ.
Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад". Сейчас развивает свой YouTube-канал.
Предыдущее интервью Караулова Гордону вышло в январе 2021 года (оно набрало уже 10,4 млн просмотров в YouTube).