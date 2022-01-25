Караулов: Путин не так смел, как кажется. Я следующий, кого он должен посадить или убить

"Донбасс он не взял: испугался. Уже войска стояли... [экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин] Стрелков у нас в эфире рассказывал, что все было готово, чтобы войска вошли. Им срочно приклеили надпись "миротворец". И он испугался – не пошел. Путин не так смел, как кажется. Смелый человек не будет опираться на тюрьмы. У нас сегодня все решает ГУЛАГ. Вот я следующий, кого он должен посадить или убить. Потому что зачем ему это все слышать? Если, конечно, услышит", – заявил он.
Интервью с Карауловым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИСа.
В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете". В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), на "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", он вел программы "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ.
Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад". Сейчас развивает свой YouTube-канал.
Предыдущее интервью Караулова Гордону вышло в январе 2021 года и набрало уже 10,4 млн просмотров в YouTube.