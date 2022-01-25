Караулов: Путин не так смел, как кажется. Я следующий, кого он должен посадить или убить

"Донбасс он не взял: испугался. Уже войска стояли... [экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин] Стрелков у нас в эфире рассказывал, что все было готово, чтобы войска вошли. Им срочно приклеили надпись "миротворец". И он испугался – не пошел. Путин не так смел, как кажется. Смелый человек не будет опираться на тюрьмы. У нас сегодня все решает ГУЛАГ. Вот я следующий, кого он должен посадить или убить. Потому что зачем ему это все слышать? Если, конечно, услышит", – заявил он.

Интервью с Карауловым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00