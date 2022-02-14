"Мы не можем вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить". В Офисе президента отреагировали на слова Пристайко о членстве Украины в НАТО

В ОП заявили о недопустимости положения, когда "коллективный НАТО занял демонстративно выжидательную позицию, чем поощряет РФ на агрессию" Фото: Офіс Президента України / Facebook

По словам Подоляка, Украина хочет видеть прямое заявление НАТО о перспективе членства, потому что "ситуация слишком накалена и позиции должны быть аккуратными и четкими".

Подоляк подчеркнул: Украина "вполне конкретно" выразила свое отношение к НАТО и ЕС и обозначила как свои цивилизационные приоритеты, так и свою важность в построении обновленной системы общеевропейской безопасности. Он напомнил, что оба союза зафиксированы в фундаментальных законах Украины "как безусловные приоритеты" – и это поддерживает большинство украинцев.

"Поэтому нет никаких иных обсуждений для любого должностного лица – это уже четко определено. Но с другой стороны, где подобная же четкость от НАТО и ЕС? Потому что четкость – это ответственность, гарантии. На мой взгляд, именно сегодня Украина должна получить четкий ответ в виде перспективы членства", – считает советник главы ОП.

Как выразился Подоляк, "мы не можем вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить". Он отметил, что гарантировать безопасность Украины "действительно надежно может только европейская и евроатлантическая интеграция".

"Собственно, о недопустимости двойственного положения, когда Украина выбрала конкретное направление, а коллективный НАТО занял демонстративно выжидательную позицию, чем, безусловно, поощряет РФ на агрессивное поведение, и говорят должностные лица Украины", – резюмировал он.

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля, Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, притом что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.

BBC подало заявление Пристайко в формулировке: "Посол Украины заявил, что его страна может согласиться не присоединяться к НАТО, если это предотвратит войну с Россией". Это сообщение было опубликовано мировыми СМИ и вызвало бурную реакцию у украинской общественности.

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста".