России "срать на санкции Запада", заявил посол РФ в Швеции

"Извините за язык, но мы срали на санкции Запада", – цитирует издание слова дипломата в заголовке.

По мнению посла, санкции, которые ранее уже неоднократно накладывались на РФ, во многом оказали положительное влияние на ее экономику и сельское хозяйство, Россия "стала более самодостаточной и смогла увеличить экспорт". В частности, по его словам, хотя теперь у РФ нет итальянских или швейцарских сыров, россияне "научились делать такие же хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам".

В интервью посол также заявил, что США и НАТО "нагнетают обстановку в области безопасности". По его словам, из-за этого Россия возражает насчет членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

В феврале госсекретарь страны Карин Валленстен подтверждала изданию Politico, что ситуация вокруг Украины не повлияла на позицию Швеции, которая не намерена вступать в НАТО. В то же время Швеция как член Евросоюза и партнер Альянса участвует в коллективных американо-европейских санкциях против Кремля, которые вступят в силу в случае нового вторжения в Украину.

Российское госагентство "РИА Новости" обращает внимание, что издание не уточнило, на каком языке давал интервью посол. Посольство РФ в Швеции отказалось комментировать агентству, действительно ли Татаринцев в своем ответе о санкциях, по выражению журналистов, "использовал ругательство".