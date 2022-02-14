"Нам угрожают, шантажируют и подталкивают к этому". Украинский посол заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради прекращения войны с Россией

В интервью, опубликованном в Twitter BBC Radio 5 Live, Пристайко сказал, что Украина может быть "гибкой" и, возможно, готова отказаться от своих амбиций вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну.
На вопрос ВВС, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это записано в украинской Конституции, Пристайко ответил, что на Украину оказывают давление.
"Нам угрожают, шантажируют и подталкивают к этому", – сказал посол.
* "We are trying to find the best way out."— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022
Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.
It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.
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ВВС отмечает, что "западные союзники ранее дали четко понять, что одно из ключевых требований России – никогда не позволить Украине присоединиться к военному альянсу НАТО – не подлежит обсуждению, заявляя, что двери Альянса должны оставаться открытыми для новых членов".
Украинский диломат Даниил Лубкивский прокомментировал в Facebook слова Пристайко, заявив, что власти должны немедленно объяснить его позицию.
"Власть должна безотлагательно объяснить эти слова посла Украины в Лондоне. Это его неудачная импровизация? Смена позиции? Или ошибка BBC? Отказ от курса на членство в НАТО – это не просто нарушение Конституции Украины. Это та непоправимая стратегическая ошибка, которой нужно избежать любой ценой. Пойдя на такой компромисс, власти не решят нынешний кризис, а создадут еще большую опасность на десятилетие вперед", – подчеркнул Лубкивский.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. В последующие дни их число выросло.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.