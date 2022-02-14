"Нам угрожают, шантажируют и подталкивают к этому". Украинский посол заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради прекращения войны с Россией

Пристайко сказал ВВС, что Украина может быть "гибкой" Фото: ЕРА

В интервью, опубликованном в Twitter BBC Radio 5 Live, Пристайко сказал, что Украина может быть "гибкой" и, возможно, готова отказаться от своих амбиций вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну.

На вопрос ВВС, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это записано в украинской Конституции, Пристайко ответил, что на Украину оказывают давление.

"Нам угрожают, шантажируют и подталкивают к этому", – сказал посол.

* "We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



* — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

ВВС отмечает, что "западные союзники ранее дали четко понять, что одно из ключевых требований России – никогда не позволить Украине присоединиться к военному альянсу НАТО – не подлежит обсуждению, заявляя, что двери Альянса должны оставаться открытыми для новых членов".

Украинский диломат Даниил Лубкивский прокомментировал в Facebook слова Пристайко, заявив, что власти должны немедленно объяснить его позицию.

"Власть должна безотлагательно объяснить эти слова посла Украины в Лондоне. Это его неудачная импровизация? Смена позиции? Или ошибка BBC? Отказ от курса на членство в НАТО – это не просто нарушение Конституции Украины. Это та непоправимая стратегическая ошибка, которой нужно избежать любой ценой. Пойдя на такой компромисс, власти не решят нынешний кризис, а создадут еще большую опасность на десятилетие вперед", – подчеркнул Лубкивский.