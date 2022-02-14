РФ отреагировала на требование Киева объяснить активность на границе – СМИ

По его данным, Москва сочла требования Украины "неприемлемыми".

"В ответе России говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории и что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым", – написал журналист.

#Russia has now responded. It says that it doesn’t conduct any unusual military activity on its territory and that #Ukraine’s request under the OSCE Vienna document is inadmissible https://t.co/y63HILE7LS — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 13, 2022

Украина 11 февраля официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотренный разделом III Венского документа, направив России запрос с требованием дать детальные разъяснения относительно военной активности в пограничных с ней районах и в Крыму. На ответ у России было 48 часов.

После того, как Украина не получила ответа в установленные сроки, в МИД Украины вечером 13 февраля объявили о созыве срочной встречи с Россией и остальными странами – участницами Венского документа.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года. Его целью являются реализация мер укрепления доверия и безопасности, повышение стабильности и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в странах, входящих в ОБСЕ.