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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ отреагировала на требование Киева объяснить активность на границе – СМИ

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Украина отправляла запрос России в соответствии с Венским документом ОБСЕ
Украина отправляла запрос России в соответствии с Венским документом ОБСЕ
Фото: depositphotos.com

В России отреагировали на требования Украины предоставить детальные объяснения относительно своей военной деятельности в приграничных районах и в оккупированном Крыму. Об этом ночью с 13-го на 14 февраля сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.

По его данным, Москва сочла требования Украины "неприемлемыми".

"В ответе России говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории и что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым", – написал журналист. 

Украина 11 февраля официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотренный разделом III Венского документа, направив России запрос с требованием дать детальные разъяснения относительно военной активности в пограничных с ней районах и в Крыму. На ответ у России было 48 часов.

После того, как Украина не получила ответа в установленные сроки, в МИД Украины вечером 13 февраля объявили о созыве срочной встречи с Россией и остальными странами – участницами Венского документа.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года. Его целью являются реализация мер укрепления доверия и безопасности, повышение стабильности и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в странах, входящих в ОБСЕ.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. В последующие дни их число выросло.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, Крым, ОБСЕ, российская агрессия, война в Украине, Рикард Йозвяк, границы
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