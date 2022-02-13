Украина в ОБСЕ: Лавров цинично рассылает письма об обязательствах ОБСЕ, пока российское оружие остается нацеленным на Украину

Россия требовала ответа от стран ОБСЕ, как они "понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств" Фото: depositphotos.com

"Ситуация с безопасностью на оккупированных Российской Федерацией территориях и вдоль границы Украины остается напряженной и неустойчивой. Цинично то, что, пока министр Лавров рассылает письма странам-участницам со ссылкой на обязательства ОБСЕ, российское оружие остается нацеленным на Украину", – сказал Цымбалюк.

Он подчеркнул, что именно Россия "укрепляет свою безопасность за счет других", концентрируя свои регулярные войска на границах суверенных государств, оккупируя части их территорий и угрожая соседям готовностью нанести удар.

"Как эта страна может добиваться доверия, учитывая, что она в своей новейшей истории уже имеет большой опыт попыток наказать своих соседей за осуществление свободы выбора? Для восстановления доверия нужны не формальные письма, нацеленные на отвлечение нашего внимания, а конкретные действия от имени этой страны", – заявил Цымбалюк.

28 января Лавров направил министрам иностранных дел стран НАТО и ОБСЕ письма одинакового содержания, их текст опубликован на сайте МИД РФ. В послании говорится, что ответы США и НАТО по "гарантиям безопасности" свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании сторонами "фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности".

Лавров хотел получить "четкий ответ" на вопрос, как эти страны "понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности". Глава МИД России рассчитывал, что отвечать каждая страна будет отдельно, так как "упомянутые обязательства принимались каждым из государств индивидуально".

От имени стран ЕС на эти письма ответил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, что вызвало недовольство в МИД РФ – спикер ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Лавров Боррелю не писал.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 10 февраля, что пора "не готовить ответы на манипулятивные вопросы России, а задать самой РФ вопрос: как вы, Россия, совершающая агрессию и эскалирующая ситуацию, планируете обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран?".