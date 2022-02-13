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Украина в ОБСЕ: Лавров цинично рассылает письма об обязательствах ОБСЕ, пока российское оружие остается нацеленным на Украину

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Россия требовала ответа от стран ОБСЕ, как они "понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств"
Россия требовала ответа от стран ОБСЕ, как они "понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств"
Фото: depositphotos.com

В то время как российские войска продолжают накапливаться у границ Украины, а ситуация остается напряженной, глава МИД РФ Сергей Лавров отправляет письма странам – участницам ОБСЕ с напоминанием об их "обязательствах по безопасности". Об этом заявил 10 февраля на заседании постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщил "Укринформ".

"Ситуация с безопасностью на оккупированных Российской Федерацией территориях и вдоль границы Украины остается напряженной и неустойчивой. Цинично то, что, пока министр Лавров рассылает письма странам-участницам со ссылкой на обязательства ОБСЕ, российское оружие остается нацеленным на Украину", – сказал Цымбалюк.

Он подчеркнул, что именно Россия "укрепляет свою безопасность за счет других", концентрируя свои регулярные войска на границах суверенных государств, оккупируя части их территорий и угрожая соседям готовностью нанести удар.

"Как эта страна может добиваться доверия, учитывая, что она в своей новейшей истории уже имеет большой опыт попыток наказать своих соседей за осуществление свободы выбора? Для восстановления доверия нужны не формальные письма, нацеленные на отвлечение нашего внимания, а конкретные действия от имени этой страны", – заявил Цымбалюк.

28 января Лавров направил министрам иностранных дел стран НАТО и ОБСЕ письма одинакового содержания, их текст опубликован на сайте МИД РФ. В послании говорится, что ответы США и НАТО по "гарантиям безопасности" свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании сторонами "фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности".

Лавров хотел получить "четкий ответ" на вопрос, как эти страны "понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности". Глава МИД России рассчитывал, что отвечать каждая страна будет отдельно, так как "упомянутые обязательства принимались каждым из государств индивидуально".

От имени стран ЕС на эти письма ответил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, что вызвало недовольство в МИД РФ – спикер ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Лавров Боррелю не писал.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 10 февраля, что пора "не готовить ответы на манипулятивные вопросы России, а задать самой РФ вопрос: как вы, Россия, совершающая агрессию и эскалирующая ситуацию, планируете обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран?".

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января посол США передал России письменный ответ на требования по "гарантиям безопасности". Ранее в Госдепе заверяли, что в этот ответ будет включено мнение Украины.

Документ официально не публиковался, но публичная реакция России на него была негативной. Лавров не увидел в ответе США "позитивной реакции по главному вопросу", а спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что нельзя сказать, что российские "взгляды были приняты во внимание или что была продемонстрирована готовность принять во внимание нашу озабоченность", сообщало "РИА Новости".

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО не собирается идти на уступки в вопросе того, кого принимать в Альянс.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности". Он намерен добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ.

Теги: ОБСЕ, Сергей Лавров, МИД России, российская агрессия, война в Украине, Мария Захарова, Евгений Цымбалюк, безопасность, МИД РФ
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