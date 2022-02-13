Россия не ответила в течение 48 часов. Киев созывает встречу с РФ и странами – участницами Венского документа – МИД

Кулеба: Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг Фото: ЕРА

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", – написал он.

Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 13, 2022

Украина 11 февраля официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотренный разделом III Венского документа, направив России запрос с требованием дать детальные разъяснения относительно военной активности в пограничных с ней районах и в Крыму, сообщал Кулеба. На ответ у России было 48 часов.