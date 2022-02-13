Зеленский пригласил Байдена посетить Украину в "ближайшие дни"

Зеленский – Байдену: Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации Фото: EPA

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", – сказал Зеленский.

Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Зеленский сказал, что украинская сторона понимает все текущие риски и готова к любому развитию ситуации.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины Киев, другие города нашего государства Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой", – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина "чувствует" поддержку международных партнеров.

"И мы рассчитываем, что она среди прочего поможет предотвратить распространение панических настроений", – заявил он.

Президент Украины поблагодарил Байдена за непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил "важность предоставления действенных гарантий безопасности" Украине.

"Мы готовы обсуждать их в разных форматах", – сказал он.

Президенты также подтвердили единство позиций, касающихся "важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности". Зеленский подчеркнул, что Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.

Также украинский президент отметил важность усилий США в консолидации международной поддержки Украины и "высоко оценил" взаимодействие с США в области безопасности и обороны.

"Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", – заявил он.

Лидеры обсудили санкции на случай эскалации агрессии со стороны РФ.

Беседа Зеленского и Байдена продолжалась около часа. Президент Украины сообщал, что среди тем разговора были безопасность, экономика, санкции и российская агрессия. В Белом доме информировали, что Байден "ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".