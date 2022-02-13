Зеленский призвал Байдена как можно скорее посетить Украину и попросил о дополнительной военной и финансовой поддержке – CNN

По данным собеседника журналистов, который проинформирован о беседе двух президентов, Зеленский использовал звонок, чтобы предложить "конкретные идеи по уменьшению российской угрозы для Украины" – увеличение военной помощи и финансовой поддержки.

Как говорит источник СМИ, Зеленский также сказал, что сильная экономическая поддержка покажет президенту РФ Владимиру Путину, что Запад занял сторону Украины.

Также Зеленский якобы призвал Байдена как можно скорее посетить Украину. По информации CNN, положительного ответа не было. Об отрицательном канал тоже не сообщает, однако собеседники журналистов среди американских высокопоставленных лиц считают такой визит маловероятным.

В Белом доме каналу сообщили, что помощь Украине в сфере безопасности продолжается, также изучается возможность дополнительной макроэкономической поддержки с целью помочь экономике Украины в условиях наращивания Россией численности войск у границ.

Беседа Зеленского и Байдена продолжалась около часа. Президент Украины сообщал, что среди тем разговора были безопасность, экономика, санкции и российская агрессия. В Белом доме информировали, что Байден "ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".