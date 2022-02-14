"Слова вырваны из контекста". В МИД прокомментировали заявление Пристайко об отказе Украины от вступления в НАТО

МИД: Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности Фото: ЕРА

"Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности", – говорится в заявлении МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что лучшей гарантией безопасности был бы "немедленный прием Украины в Альянс", ведь "угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей".

В МИД также добавили, что ради мира и сохранения жизней своих граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

При этом, отметили в ведомстве, "ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины".

14 февраля ВВС опубликовало интервью посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, в котором он якобы заявил, что на фоне возможного нового вторжения России Украина может отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО. Он также отметил, что Украина может быть "гибкой".