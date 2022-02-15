"Действия украинских властей можно сравнить с геноцидом собственного народа". Госдума России приняла обращение о признании "независимости" "ЛДНР"

"Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", – говорится в документе.
Авторами проекта выступили депутаты от Коммунистической партии России.
По словам депутатов, такое признание "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и положит начало процессу международного признания обоих государств".
Украинские власти, которые, по определению российских депутатов, "прославляют фашистов Бандеру и Шухевича", в Госдуме обвиняют в нетерпимости к волеизъявлению, вероисповеданию жителей Донецкой и Луганской областей.
"Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа", – сказано в проекте постановления.
Российские политики утверждают, что Украина пытается сорвать мирный процесс, отказываясь от выполнения Минских соглашений.
"Сегодня ни один из пунктов Минских соглашений, заложивших основной вектор защиты прав и свобод и восстановления мирной жизни граждан, инфраструктуры и экономик Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, не выполнен новыми украинскими властями. Вместо последовательных действий властями Украины предпринимаются попытки пересмотреть или вовсе отменить все достигнутые соглашения", – говорится в документе.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
С начала 2022 года в Госдуме РФ были зарегистрированы уже два проекта обращений российских депутатов к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.
Первый проект появился на сайте Госдумы 19 января, его авторы – 11 представителей КПРФ, они хотели сразу обратиться с этим вопросом к Путину. Второй был опубликован 14 февраля, инициаторами выступили депутаты от "Единой России", они предлагали сначала проконсультироваться с МИД РФ.
Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента и МИД Украины.