"Действия украинских властей можно сравнить с геноцидом собственного народа". Госдума России приняла обращение о признании "независимости" "ЛДНР"

"Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", – говорится в документе.

Авторами проекта выступили депутаты от Коммунистической партии России.

По словам депутатов, такое признание "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и положит начало процессу международного признания обоих государств".

Украинские власти, которые, по определению российских депутатов, "прославляют фашистов Бандеру и Шухевича", в Госдуме обвиняют в нетерпимости к волеизъявлению, вероисповеданию жителей Донецкой и Луганской областей.

"Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа", – сказано в проекте постановления.

Российские политики утверждают, что Украина пытается сорвать мирный процесс, отказываясь от выполнения Минских соглашений.

"Сегодня ни один из пунктов Минских соглашений, заложивших основной вектор защиты прав и свобод и восстановления мирной жизни граждан, инфраструктуры и экономик Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, не выполнен новыми украинскими властями. Вместо последовательных действий властями Украины предпринимаются попытки пересмотреть или вовсе отменить все достигнутые соглашения", – говорится в документе.