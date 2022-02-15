Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран о непризнании незаконных формирований "ЛДНР"

Рада создала юридическое основание для предъявления претензий РФ, где собрались признавать в качестве государств группировки "ЛНР" и "ДНР" Фото: depositphotos.com

Проект постановления №7048 поддержал 331 народный депутат, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Цель документа – создание юридического основания для предъявления Украиной претензии Российской Федерации в связи с позицией признания в качестве государств незаконных образований "Луганская и Донецкая народные республики", отмечает пресс-служба Рады.

В обращении Верховная Рада Украины решительно осуждает любые попытки Российской Федерации легализовать независимость самопровозглашенных образований, составляющих оккупационную администрацию РФ, созданную ею на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Верховная Рада призывает мировое сообщество решительно осудить какие-либо действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом и в Украине в частности, подтвердить территориальную цельность Украины и неприкосновенность ее в пределах международно признанных границ, а также не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований.

Кроме того, Рада призывает провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины, безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации и "рассмотреть вопросы правовых оснований пребывания Российской Федерации в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН".