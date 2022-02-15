Арахамия об эскалации вокруг Украины: Я думаю, сейчас идет попытка сделать новый договор о коллективной безопасности

Арахамия: Я думаю, что сейчас идет большая попытка сделать новый договор о коллективной безопасности. И Украина очень вовремя случилась Фото: sluga-narodu.com

"Я думаю, это мое личное мнение, что сейчас идет большая попытка сделать новый договор о коллективной безопасности и Украина – лучшая площадка, вокруг... Ну, надо же сделать сначала какую-то "зраду", а потом – победу. И вот Украина сейчас очень вовремя случилась. Между США, Россией, Европой – вы же видите – по "Северному потоку – 2" много пошло реакций негативных, а у них были гарантии, что они введут. И пошли неконтролируемые волны политические", – заявил он, комментируя публикации в западных СМИ о российской угрозе.

Арахамия упомянул выборы президента Франции, запланированные на апрель, и выборы в Палату представителей США, которые должны состояться в ноябре.

"Тут и политика и геополитика. И мы тут просто – Украина всегда была транзитной страной, а теперь все эти промежуточные проблемы мы на себя абсорбировали", – пояснил нардеп.