Зеленский – украинцам: Сейчас вам, возможно, кажется, что вокруг тьма. Но завтра снова взойдет солнце

Зеленский: Мы верим в свои силы и продолжаем вместе строить наше будущее. Потому что нас объединяет любовь к Украине Фото: president.gov.ua

Президент во второй раз за день призвал бизнесменов, которые уехали в последнее время из Украины, вернуться в страну в течение суток.

"Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина – действительно Родина, а для кого – просто площадка для денег", – сказал Зеленский.

С таким же призывом он обратился к представителям государства, которые находятся за границей.

"Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации – быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на Родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом", – подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что важным фронтом защиты государства также является объективное освещение ситуации украинскими СМИ.

"Работайте на Украину, а не на сбежавших. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба страны", – обратился он к журналистам.

Президент высказал уверенность в Вооруженных силах Украины и подчеркнул: военнослужащие должны чувствовать поддержку, сплоченность и единство нации. Президент объявил 16 февраля – день, который в СМИ называли датой вторжения, – Днем единения.

"Сегодня – не просто День влюбленных. День влюбленных в Украину. Мы верим в свои силы и продолжаем вместе строить наше будущее. Потому что нас объединяет любовь к Украине, единственной и неповторимой. И любовь восторжествует. Да, сейчас вам, возможно, кажется, что вокруг тьма. Но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом", – резюмировал Зеленский.

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