Арахамия анонсировал введение запрета на выезд из Украины для высокопоставленных лиц

Об этом он заявил 14 февраля в эфире канала "1+1", комментируя информацию о том, что более 20 нардепов сейчас находятся за пределами страны.

"Я месяц назад подготовил изменения в закон о чрезвычайном и военном положении, где четко прописал запрет всем чиновникам категории А, губернаторам, [сотрудникам] Национального банка, депутатам и так далее покидать страну, если введено чрезвычайное положение. Я показал президенту [Владимиру Зеленскому]. Говорю: "Хочу регистрировать". Уже тогда же была большая паника, он сказал: "Ты сейчас подашь, это правильно, но люди будут паниковать, скажут, что мы готовимся к военному положению". Ну я и положил [законопроект] на полку. Сейчас, видя ситуацию с ОПЗЖ и другими, буду регистрировать. Завтра буду регистрировать этот законопроект. Чтобы это было законом и люди понимали, что это запрещено", – сказал он.