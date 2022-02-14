Геращенко: Большинство украинцев, особенно тех, у кого нет собственных самолетов, сохраняют спокойствие

Геращенко: Никакого ажиотажа нет ни по оружию, ни по топливу, ни по продуктам Фото: mvs.gov.ua

"Спрашивал одно и то же – есть ли какая-то паника, очереди, ажиотажный спрос на продукты первой необходимости, топливо? Разбирают ли охотничье оружие, патроны? Ответ у всех был одинаков – нет! Никакого ажиотажа нет ни по оружию, ни по топливу, ни по продуктам", – отметил он.

По словам Геращенко, украинцы мудрые и привыкли к опасности, потому что с 2014 года живут в состоянии войны с Россией.

"И потому абсолютное большинство украинцев, особенно тех, у кого нет собственных самолетов, сохраняют спокойствие", – подчеркнул советник главы МВД.

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда".

Служба безопасности Украины утром 14 февраля заявила, что страна столкнулась с беспрецедентными попытками нагнетания паники, "распространения фейков и искажения реального положения вещей". В спецслужбе отметили, что фиксируют такие проявления гибридной войны в социальных сетях, СМИ и заявлениях некоторых украинских политиков, которые распространяют нарративы российской пропаганды.