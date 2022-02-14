Всемирный банк выводит своих сотрудников из Украины – Reuters

В документе указано, что временное перемещение людей происходит в соответствии с "политикой эвакуации" и согласно главному приоритету Всемирного банка – обеспечение безопасности сотрудников и их семей.

Куда переводятся сотрудники Всемирного банка и сколько их – в служебной записке не указано, отмечает информагентство.

Reuters подчеркивает, что 12 февраля американские власти решили вывести из Украины своих дипломатов, оставив часть из них только во Львове.

Главный офис Всемирного банка находится в столице США Вашингтоне. Банк "внимательно следит за ситуацией" на границе Украины, где Россия сосредоточила "огромные силы в пределах досягаемости", пишет агентство.