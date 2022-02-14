Всемирный банк выводит своих сотрудников из Украины – Reuters

В документе указано, что временное перемещение людей происходит в соответствии с "политикой эвакуации" и согласно главному приоритету Всемирного банка – обеспечение безопасности сотрудников и их семей.
Куда переводятся сотрудники Всемирного банка и сколько их – в служебной записке не указано, отмечает информагентство.
Reuters подчеркивает, что 12 февраля американские власти решили вывести из Украины своих дипломатов, оставив часть из них только во Львове.
Главный офис Всемирного банка находится в столице США Вашингтоне. Банк "внимательно следит за ситуацией" на границе Украины, где Россия сосредоточила "огромные силы в пределах досягаемости", пишет агентство.
В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет".
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. Своих сограждан выводят и другие страны Запада..
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.