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Зеленский и Шольц обсудили введение комплексного пакета санкций против агрессии РФ

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Зеленский: Самым действенным подходом в противодействии агрессии является применение превентивных сигналов
Зеленский: Самым действенным подходом в противодействии агрессии является применение превентивных сигналов
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля говорили в Киеве о введении нового пакета санкций против России. Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с Шольцем, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы обсудили вопрос введения комплексного пакета санкций против вероятной агрессии. Моя позиция четкая: самым действенным подходом в противодействии агрессии является применение превентивных сигналов", – сказал Зеленский.

Президент Украины убежден, что безопасность Украины – это безопасность Европы. "Только совместными усилиями мы можем найти пути, как защитить наш общий дом", – заявил Зеленский.

Шольц приехал в Киев на фоне скопления Россией войск у границ с Украиной. Он объявил о выделении Украине кредита в €150 млн и сказал, что Берлин прорабатывает вопрос поставок Украине оружия.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли ИспанияГерманияСШАФранция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, Владимир Зеленский, российская агрессия, Олаф Шольц
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