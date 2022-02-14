Зеленский и Шольц обсудили введение комплексного пакета санкций против агрессии РФ

"Мы обсудили вопрос введения комплексного пакета санкций против вероятной агрессии. Моя позиция четкая: самым действенным подходом в противодействии агрессии является применение превентивных сигналов", – сказал Зеленский.
Президент Украины убежден, что безопасность Украины – это безопасность Европы. "Только совместными усилиями мы можем найти пути, как защитить наш общий дом", – заявил Зеленский.
Шольц приехал в Киев на фоне скопления Россией войск у границ с Украиной. Он объявил о выделении Украине кредита в €150 млн и сказал, что Берлин прорабатывает вопрос поставок Украине оружия.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.
За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.
На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли Испания, Германия, США, Франция, Великобритания и другие.
Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.