Зеленский и Шольц обсудили введение комплексного пакета санкций против агрессии РФ

"Мы обсудили вопрос введения комплексного пакета санкций против вероятной агрессии. Моя позиция четкая: самым действенным подходом в противодействии агрессии является применение превентивных сигналов", – сказал Зеленский.

Президент Украины убежден, что безопасность Украины – это безопасность Европы. "Только совместными усилиями мы можем найти пути, как защитить наш общий дом", – заявил Зеленский.

Шольц приехал в Киев на фоне скопления Россией войск у границ с Украиной. Он объявил о выделении Украине кредита в €150 млн и сказал, что Берлин прорабатывает вопрос поставок Украине оружия.