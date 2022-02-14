Шольц заявил о выделении Украине кредита в €150 млн

"Я рад, что могу объявить о скорой выплате €150 млн с текущего несвязанного финансового кредита и могу объявить новый несвязанный финансовый кредит", – сказал Шольц.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности, США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов, а также финансовой помощи.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 6 февраля сказала, что объем помощи, которую Германия предоставила Украине, составил €1,83 млрд. При этом она добавила, что оружие Киеву Берлин передавать не будет.