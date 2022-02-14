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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц о поставках Украине оружия из Германии: Мы прорабатываем этот вопрос

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Шольц: Если что-то изменится, мы вам сообщим
Шольц: Если что-то изменится, мы вам сообщим
Фото: ЕРА

Власти Германии изучают вопрос поставок оружия Украине. Об этом на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве 14 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Вы знаете об отношении Германии по поводу поставок оружия. Вы знаете, что мы и так самый большой финансовый донор для Украины. Этот вопрос мы прорабатываем снова и снова, если что-то изменится, мы вам сообщим", – отметил Шольц.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. "Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – заявляла она в июне 2021 года.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года Бербок.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны страны Кристине Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства. 6 февраля она сказала, что объем помощи, которую Германия предоставила Украине, составил €1,83 млрд. Министр подтвердила, что оружие Берлин Киеву передавать не будет.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, вооружение, боеприпасы, война в Украине, Олаф Шольц
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