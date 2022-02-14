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Зеленский призвал политиков и бизнесменов, уехавших за границу, вернуться в Украину в течение суток

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Зеленский: Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине
Зеленский: Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля на брифинге в Киеве призвал украинских политиков и бизнесменов, которые покинули страну, вернуться на Родину в течение ближайших суток. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент отметил, что остаются в Украине "надежные", поблагодарил их за такое решение и акцентировал на необходимости поддерживать страну.

"Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине. Считаю, что в великое время живем. Относительно политиков, дипломатов, бизнесменов... [...] Я бы сосредоточился на менеджменте нашего государства, на людях, которые сейчас находятся за границей. Депутаты тех или иных партий. Не хочу даже названий говорить. Мне кажется, что это серьезный вызов. Мы должны давать им сигнал, справедливый – в первую очередь от Верховной Рады, от спикера. И я лично от себя хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов (они уже кого-то из своих родных привезли) вернулись в государство. Повторюсь, сейчас непростой момент, момент единства государства. Считаю, что они должны вернуться. Иначе нужно нам всем, как государству и руководству, делать серьезные выводы", – заявил он.

Семья главы государства, по его словам, находится в Украине.

"Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Моя жена не просто жена, она – первая леди и должна показывать на своем примере, как должны вести себя семьи", – добавил он. 

Контекст:

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда".

Служба безопасности Украины утром 14 февраля заявила, что страна столкнулась с беспрецедентными попытками нагнетания паники, "распространения фейков и искажения реального положения вещей". В спецслужбе отметили, что фиксируют такие проявления гибридной войны в социальных сетях, СМИ и заявлениях некоторых украинских политиков, которые распространяют нарративы российской пропаганды.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, депутаты, эвакуация, Владимир Зеленский, российская агрессия, наступление, дипломаты, семья, Елена Зеленская, бизнесмен
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