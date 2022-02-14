Зеленский призвал политиков и бизнесменов, уехавших за границу, вернуться в Украину в течение суток

Зеленский: Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине Фото: ЕРА

Президент отметил, что остаются в Украине "надежные", поблагодарил их за такое решение и акцентировал на необходимости поддерживать страну.

"Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине. Считаю, что в великое время живем. Относительно политиков, дипломатов, бизнесменов... [...] Я бы сосредоточился на менеджменте нашего государства, на людях, которые сейчас находятся за границей. Депутаты тех или иных партий. Не хочу даже названий говорить. Мне кажется, что это серьезный вызов. Мы должны давать им сигнал, справедливый – в первую очередь от Верховной Рады, от спикера. И я лично от себя хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов (они уже кого-то из своих родных привезли) вернулись в государство. Повторюсь, сейчас непростой момент, момент единства государства. Считаю, что они должны вернуться. Иначе нужно нам всем, как государству и руководству, делать серьезные выводы", – заявил он.

Семья главы государства, по его словам, находится в Украине.

"Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Моя жена не просто жена, она – первая леди и должна показывать на своем примере, как должны вести себя семьи", – добавил он.