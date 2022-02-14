За пределами Украины находятся 23 народных депутата – Данилов

Украину покинули 12 нардепов от ОПЗЖ, пять "слуг народа", два парламентария из "Голоса" и четыре внефракционных депутата Фото: depositphotos.com

"23 депутата находятся за пределами нашей страны. Будем считать, что они успеют завтра на заседание, которое будет в 10.00 в Верховной Раде, и все будут выполнять свой гражданский долг", – сказал он.

По данным "Украинской правды", за границей находятся 12 народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Илья Кива 30 января улетел в Аликанте (Испания), Наталья Королевская 9 февраля отправилась в Ригу (Латвия). Сергей Левочкин находится с 10 февраля в Венеции (Италия), Юлия Левочкина с 26 января в Ницце (Франция). Вадим Рабинович 3 февраля отправился в Тель-Авив (Израиль), Игорь Абрамович 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша). Татьяна Плачкова 13 февраля вылетела в Вену (Австрия), Виталий Борт 3 февраля отправился в Стамбул (Турция). Александр Пузанов 13 февраля вылетел в Доху (Катар). Юрий Солод 9 февраля улетел в Ригу, Вадим Столар 12 февраля отправился в Ниццу, а Олег Волошин 14 февраля пересек на автомобиле границу с Беларусью.

Выехали из Украины пять нардепов от "Слуги народа". Александр Алексейчук 5 февраля вылетел в Доху, Ирина Аллахвердиева 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ). Игорь Кривошеев в тот же день отправился в Мадрид (Испания). Сергей Нагорняк 11 февраля вылетел в Цюрих (Швейцария), а Евгений Пивоваров в этот день улетел в Шарджу (ОАЭ);

Улетели из Украины два народных депутата из партии "Голос": Александра Устинова 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия), Ярослав Железняк 12 февраля отправился в Париж (Франция).

Нет в Украине четырех внефракционных депутатов. Вадим Новинский 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия), Роман Иванисов 11 февраля вылетел в Париж, Дмитрий Шпенов 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария), а Евгений Яковенко в этот же улетел в Стамбул.