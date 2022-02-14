За пределами Украины находятся 23 народных депутата – Данилов

"23 депутата находятся за пределами нашей страны. Будем считать, что они успеют завтра на заседание, которое будет в 10.00 в Верховной Раде, и все будут выполнять свой гражданский долг", – сказал он.
По данным "Украинской правды", за границей находятся 12 народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Илья Кива 30 января улетел в Аликанте (Испания), Наталья Королевская 9 февраля отправилась в Ригу (Латвия). Сергей Левочкин находится с 10 февраля в Венеции (Италия), Юлия Левочкина с 26 января в Ницце (Франция). Вадим Рабинович 3 февраля отправился в Тель-Авив (Израиль), Игорь Абрамович 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша). Татьяна Плачкова 13 февраля вылетела в Вену (Австрия), Виталий Борт 3 февраля отправился в Стамбул (Турция). Александр Пузанов 13 февраля вылетел в Доху (Катар). Юрий Солод 9 февраля улетел в Ригу, Вадим Столар 12 февраля отправился в Ниццу, а Олег Волошин 14 февраля пересек на автомобиле границу с Беларусью.
Выехали из Украины пять нардепов от "Слуги народа". Александр Алексейчук 5 февраля вылетел в Доху, Ирина Аллахвердиева 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ). Игорь Кривошеев в тот же день отправился в Мадрид (Испания). Сергей Нагорняк 11 февраля вылетел в Цюрих (Швейцария), а Евгений Пивоваров в этот день улетел в Шарджу (ОАЭ);
Улетели из Украины два народных депутата из партии "Голос": Александра Устинова 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия), Ярослав Железняк 12 февраля отправился в Париж (Франция).
Нет в Украине четырех внефракционных депутатов. Вадим Новинский 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия), Роман Иванисов 11 февраля вылетел в Париж, Дмитрий Шпенов 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария), а Евгений Яковенко в этот же улетел в Стамбул.
На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда".
Служба безопасности Украины утром 14 февраля заявила, что страна столкнулась с беспрецедентными попытками нагнетания паники, "распространения фейков и искажения реального положения вещей". В спецслужбе отметили, что фиксируют такие проявления гибридной войны в социальных сетях, СМИ и заявлениях некоторых украинских политиков, которые распространяют нарративы российской пропаганды.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
14 февраля на брифинге в Киеве Зеленский призвал украинских политиков и бизнесменов, которые покинули страну, вернуться на Родину в течение ближайших суток.