"Нельзя быть в пяти часах езды от эскалации". Зеленский назвал ошибкой переезд посольств из Киева во Львов

Президент комментировал информацию об отъезде ряда украинских бизнесменов и политиков из страны. Он призвал их вернуться в Украину в течение 24 часов и рассказал, что его семья находится "рядом с ним".
Также глава государства упомянул переезд посольств.
"Большая ошибка, что посольства переезжают в Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она целостная. Потому если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах [езды] от эскалации или проблем. Сейчас дороги лучше, поэтому в пяти. Тем не менее мы все – одна страна, и львовяне будут нормально воспринимать это. Потому что это очень странно выглядит. Я так считаю, но это их выбор", – сказал Зеленский.
В связи с угрозой российского вторжения в Украину американские дипломаты, которые остаются в Украине, переезжают работать во Львов, сообщала 13 февраля "Европейская правда". Издание написало, что решение о переезде было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок ситуации с безопасностью. Переезд, по информации "Европейской правды" состоялся в воскресенье.
Ранее о решении перевезти посольства из Киева во Львов заявили Канада и Австралия.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.