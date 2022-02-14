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"Нельзя быть в пяти часах езды от эскалации". Зеленский назвал ошибкой переезд посольств из Киева во Львов

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Зеленский: Если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах езды от эскалации или проблем
Зеленский: Если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах езды от эскалации или проблем
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский считает большой ошибкой переезд посольств западных стран из Киева во Львов или другие города на западе страны. Об этом глава государства заявил 14 февраля на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент комментировал информацию об отъезде ряда украинских бизнесменов и политиков из страны. Он призвал их вернуться в Украину в течение 24 часов и рассказал, что его семья находится "рядом с ним".

Также глава государства упомянул переезд посольств. 

"Большая ошибка, что посольства переезжают в Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она целостная. Потому если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах [езды] от эскалации или проблем. Сейчас дороги лучше, поэтому в пяти. Тем не менее мы все – одна страна, и львовяне будут нормально воспринимать это. Потому что это очень странно выглядит. Я так считаю, но это их выбор", – сказал Зеленский.

В связи с угрозой российского вторжения в Украину американские дипломаты, которые остаются в Украине, переезжают работать во Львов, сообщала 13 февраля "Европейская правда". Издание написало, что решение о переезде было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок ситуации с безопасностью. Переезд, по информации "Европейской правды" состоялся в воскресенье.

Ранее о решении перевезти посольства из Киева во Львов заявили Канада и Австралия.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Львов, Украина, Канада, посольство, Владимир Зеленский, российская агрессия, дипломаты
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