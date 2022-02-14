"Нельзя быть в пяти часах езды от эскалации". Зеленский назвал ошибкой переезд посольств из Киева во Львов

Зеленский: Если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах езды от эскалации или проблем Фото: ЕРА

Президент комментировал информацию об отъезде ряда украинских бизнесменов и политиков из страны. Он призвал их вернуться в Украину в течение 24 часов и рассказал, что его семья находится "рядом с ним".

Также глава государства упомянул переезд посольств.

"Большая ошибка, что посольства переезжают в Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она целостная. Потому если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах [езды] от эскалации или проблем. Сейчас дороги лучше, поэтому в пяти. Тем не менее мы все – одна страна, и львовяне будут нормально воспринимать это. Потому что это очень странно выглядит. Я так считаю, но это их выбор", – сказал Зеленский.

В связи с угрозой российского вторжения в Украину американские дипломаты, которые остаются в Украине, переезжают работать во Львов, сообщала 13 февраля "Европейская правда". Издание написало, что решение о переезде было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок ситуации с безопасностью. Переезд, по информации "Европейской правды" состоялся в воскресенье.

Ранее о решении перевезти посольства из Киева во Львов заявили Канада и Австралия.