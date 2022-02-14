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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц: Зеленский пообещал предоставить законопроект об "особом статусе" Донбасса

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Шольц и Зеленский встретились в Киеве
Шольц и Зеленский встретились в Киеве
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем пообещал предоставить законопроект об "особом статусе" Донбасса. Об этом Шольц заявил 14 февраля на совместном с Зеленским брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Президент меня заверил, что Украина предоставит законопроекты об "особом статусе" и о местных выборах для дискуссии", – сказал немецкий канцлер.

Он также добавил, что нормандский формат важен для переговоров с Россией.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). 2 декабря прошлого года Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО до конца 2022 года.

В ст. 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции.

Украина не будет давать временно оккупированным РФ территориям Донбасса особый статус и право вето, как этого требуют в Москве, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 февраля.

Теги: Россия, Германия, Украина, оккупация, боевики, особый статус Донбасса, Минские соглашения, нормандский формат, Владимир Зеленский, ОРДЛО, Олаф Шольц
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