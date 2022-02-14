Зеленский после встречи с Шольцем заявил о разногласиях между Украиной и ФРГ в вопросе "Северного потока – 2"

Зеленский сказал, что детально обсудил с Шольцем риски, связанные с "Северным потоком – 2" Фото: president.gov.ua

"Детально обсудили риски, связанные с "Северным потоком – 2". И тут у нас есть некоторые разногласия в оценке. Я подчеркнул, наша позиция неизменна – мы рассматриваем "Северный поток – 2" исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие. Именно поэтому Украина нуждается в геополитических гарантиях безопасности", – заявил Зеленский.

Президент рассказал, что предложил начать между Германией и Украиной "конкретный стратегический диалог" в энергетической сфере.

"Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа через территорию Украины. Господин канцлер подтвердил намерение Германии наполнить конкретикой и финансовой поддержкой инициативы "зеленой" трансформации, декарбонизации и развития возобновляемых источников энергии", – добавил Зеленский.

Шольц сегодня находится с визитом в Украине, его встреча с Зеленским в Киеве началась после 13.00, сообщал сайт главы Украинского государства. Как сказал Зеленский на брифинге, после общения с журналистами переговоры двух лидеров продолжатся.