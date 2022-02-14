ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский после встречи с Шольцем заявил о разногласиях между Украиной и ФРГ в вопросе "Северного потока – 2"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский сказал, что детально обсудил с Шольцем риски, связанные с "Северным потоком 2"
Зеленский сказал, что детально обсудил с Шольцем риски, связанные с "Северным потоком – 2"
Фото: president.gov.ua

Украина и Германия имеют разногласия в оценке рисков от газопровода "Северный поток – 2". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 февраля в Киеве на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Детально обсудили риски, связанные с "Северным потоком – 2". И тут у нас есть некоторые разногласия в оценке. Я подчеркнул, наша позиция неизменна – мы рассматриваем "Северный поток – 2" исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие. Именно поэтому Украина нуждается в геополитических гарантиях безопасности", – заявил Зеленский.

Президент рассказал, что предложил начать между Германией и Украиной "конкретный стратегический диалог" в энергетической сфере.

"Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа через территорию Украины. Господин канцлер подтвердил намерение Германии наполнить конкретикой и финансовой поддержкой инициативы "зеленой" трансформации, декарбонизации и развития возобновляемых источников энергии", – добавил Зеленский.

Шольц сегодня находится с визитом в Украине, его встреча с Зеленским в Киеве началась после 13.00, сообщал сайт главы Украинского государства. Как сказал Зеленский на брифинге, после общения с журналистами переговоры двух лидеров продолжатся.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

26 января 2022 года оператор "Северного потока – 2" учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для участка трубопровода в ФРГ, как того требовал немецкий регулятор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину. Президент США Джо Байден пообещал положить конец "Северному потоку – 2" в случае вторжения России в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, энергетика, переговоры, Владимир Зеленский, энергобезопасность, Северный поток – 2, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом
"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом
  "Меня, видимо, попросят". Эллерт рассказал, почему перестал писать для студии "Квартал 95"
  "Меня, видимо, попросят". Эллерт рассказал, почему перестал писать для студии "Квартал 95"
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа
"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице
"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице
Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина
Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube
Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube
"Две легенды". В сети обсуждают, как стали выглядеть 72-летняя Пугачева и 75-летняя Тарасова
"Две легенды". В сети обсуждают, как стали выглядеть 72-летняя Пугачева и 75-летняя Тарасова
Константин Меладзе выпустил трек "Салют, Вера" в авторском исполнении. Аудио
Константин Меладзе выпустил трек "Салют, Вера" в авторском исполнении. Аудио
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию
"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов
"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов
"О боже мой!", "Покажи этот живот, сестренка!" Беременная Рианна снялась со спущенными штанами
"О боже мой!", "Покажи этот живот, сестренка!" Беременная Рианна снялась со спущенными штанами
  "Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
  "Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда". Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты
"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда". Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты
  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной
  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной
Экранизация детектива "Смерть на Ниле" с Гадот и Хаммером стала лидером проката, собрав за выходные $12,8 млн
Экранизация детектива "Смерть на Ниле" с Гадот и Хаммером стала лидером проката, собрав за выходные $12,8 млн
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (119785)
2
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (96342)
3
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото (38951)
4
"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина (20434)
5
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors (20072)
6
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год (18574)
7
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей (17725) Актуально
8
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса (17448)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS