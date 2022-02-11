Кох: Экономия по “Северному потоку – 2" для Германии €2 млрд. Эти деньги остаются в Украине

"Когда Россия поставляет газ в Европу, прежде всего в Германию, то этот газ, как вы знаете, проходит через газотранспортную систему Украины. И Украина берет за это свою плату. В конечном итоге Германия платит не только за российский газ, но и за его транспортировку. В том числе по территории Украины. Платит много, и платит много лет", — сказал бывший вице-премьер РФ.

Он подчеркнул, что Германии экономически выгодно запустить "Северный поток – 2" и не использовать украинскую ГТС.

"Когда политическая ситуация была немного другая, строился газопровод "Северный поток – 2". Во-первых, он физически в два раза короче. Во-вторых, он новее, там совершенно другое оборудование, в трубе другое давление и так далее. Транзит по этому газопроводу значительно дешевле, прежде всего для Украины. Но в Германии уже построили и готовы к эксплуатации этого газопровода, но до сих пор не пускают в эксплуатацию", — отметил Кох.

По его мнению, из-за желания помочь Украине в Германии придумывают всевозможные бюрократические преграды для того, чтобы "Северный поток – 2" так и не заработал.

"Чтобы продолжать покупать по украинскому маршруту, платя дороже, чем могли бы платить. И соответственно, тратя деньги, которые могли бы не тратить. Эти деньги, прежде всего, остаются в Украине. Этим она [Германия] оказывает, на мой взгляд, большую услугу Украине, которую украинцы почему-то не хотят признавать", — заявил Кох.

Он убежден, что, продолжая покупать российский газ через украинскую ГТС Германия оказывает "прямую помощь Украине".

"Более того, они [украинцы] обвиняют Германию в предательстве. Будто она хочет каким-то образом лишить Украину доходов. Но позвольте, эти доходы — это ровно те деньги, которые выплачивают немецкие налогоплательщики за этот газ. И если у них есть возможность купить дешевле, но они покупают дороже — разве этим они не помогают Украине? Я могу вам сказать, что экономия по "Северному потоку – 2" для Германии составляет порядка €2 млрд. И эти деньги ежегодно платятся в бюджет Украины и остаются там. Это та прямая помощь, не кредиты МВФ, которые нужно возвращать, а прямая финансовая поддержка Украины. Которую Германия, в принципе, делает из чистой благотворительности и хорошего к вам отношения. А вовсе не потому, что ей это выгодно", — подытожил Кох.

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