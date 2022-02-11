Кох: Экономия по “Северному потоку – 2" для Германии €2 млрд. Эти деньги остаются в Украине

"Когда Россия поставляет газ в Европу, прежде всего в Германию, то этот газ, как вы знаете, проходит через газотранспортную систему Украины. И Украина берет за это свою плату. В конечном итоге Германия платит не только за российский газ, но и за его транспортировку. В том числе по территории Украины. Платит много, и платит много лет", — сказал бывший вице-премьер РФ.
Он подчеркнул, что Германии экономически выгодно запустить "Северный поток – 2" и не использовать украинскую ГТС.
"Когда политическая ситуация была немного другая, строился газопровод "Северный поток – 2". Во-первых, он физически в два раза короче. Во-вторых, он новее, там совершенно другое оборудование, в трубе другое давление и так далее. Транзит по этому газопроводу значительно дешевле, прежде всего для Украины. Но в Германии уже построили и готовы к эксплуатации этого газопровода, но до сих пор не пускают в эксплуатацию", — отметил Кох.
По его мнению, из-за желания помочь Украине в Германии придумывают всевозможные бюрократические преграды для того, чтобы "Северный поток – 2" так и не заработал.
"Чтобы продолжать покупать по украинскому маршруту, платя дороже, чем могли бы платить. И соответственно, тратя деньги, которые могли бы не тратить. Эти деньги, прежде всего, остаются в Украине. Этим она [Германия] оказывает, на мой взгляд, большую услугу Украине, которую украинцы почему-то не хотят признавать", — заявил Кох.
Он убежден, что, продолжая покупать российский газ через украинскую ГТС Германия оказывает "прямую помощь Украине".
"Более того, они [украинцы] обвиняют Германию в предательстве. Будто она хочет каким-то образом лишить Украину доходов. Но позвольте, эти доходы — это ровно те деньги, которые выплачивают немецкие налогоплательщики за этот газ. И если у них есть возможность купить дешевле, но они покупают дороже — разве этим они не помогают Украине? Я могу вам сказать, что экономия по "Северному потоку – 2" для Германии составляет порядка €2 млрд. И эти деньги ежегодно платятся в бюджет Украины и остаются там. Это та прямая помощь, не кредиты МВФ, которые нужно возвращать, а прямая финансовая поддержка Украины. Которую Германия, в принципе, делает из чистой благотворительности и хорошего к вам отношения. А вовсе не потому, что ей это выгодно", — подытожил Кох.
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.
16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.
Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.
26 января 2022 года оператор "Северного потока – 2" учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для участка трубопровода в ФРГ, как того требовал немецкий регулятор.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину. Президент США Джо Байден пообещал положить конец "Северному потоку – 2" в случае вторжения России в Украину.