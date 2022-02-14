Еще ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину

Призывают своих граждан покинуть Украину власти Эквадора. Министерство иностранных дел страны 12 февраля сообщило в Twitter о помощи, которое правительство готово оказать гражданам "столкнувшимся с текущей ситуацией в Украине".

#Comunicado ???? | La @CancilleriaEc, frente a la situación actual en Ucrania, asiste a los ciudadanos ecuatorianos en ese país * pic.twitter.com/T0LGYSWoCJ — Cancillería del Ecuador ???????? (@CancilleriaEc) February 12, 2022

МИД Болгарии, учитывая ухудшение ситуации в Украине и вокруг нее, призвало соотечественников воздержаться от любых поездок в Украину, а тем, кто находится в ней, принять меры для выезда из страны на имеющихся на данный момент транспортных средствах.

МИД Чехии в связи с эскалацией угрозы российской военной агрессии против Украины предостерегло своих граждан от поездок на территорию Украины и Беларуси. Находящимся в этих странам гражданам предлагают подумать о том, чтобы покинуть их.

Министерство иностранных дел Ирака в интересах безопасности иракской общины в Украине и ввиду сложившихся там "исключительных обстоятельств" призывает иракцев покинуть Украину. МИД предписало сотрудникам посольства Ирака в Киеве брать ежегодные отпуска таким образом, чтобы обеспечить безопасность персонала миссии.

Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики, которые в настоящее время находятся в Украине, рассмотреть возможность выезда с территории страны.

"Мы также рекомендуем гражданам Сербии, которые планируют поездку в Украину, рассмотреть вопрос об отсрочке поездки", – говорится в заявлении МИД.

Рекомендует воздержаться от поездок в Украину на фоне растущей напряженности и угроз военных действий министерство иностранных дел Багамских островов.

The Bahamas' Ministry of Foreign Affairs is advising citizens and residents to avoid travel to Ukraine amid growing tensions and threats of military action. pic.twitter.com/6AIR0DR6PJ — Jasper Williams-Ward (@jasperward94) February 12, 2022

Подобную рекомендацию озвучило МИД Бельгии.

"Все выезды на всю территорию Украины категорически не приветствуются. Всем соотечественникам, находящимся в настоящее время в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть страну", – заявили в ведомстве.