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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еще ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину

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Страны массово призывают своих граждан покидать Украину
Страны массово призывают своих граждан покидать Украину
Фото: depositphotos.com

Следом за США, Японией, Нидерландами, Латвией, Эстонией, Северной Македонией, Великобританией, Израилем, Данией, Черногорией, Норвегией и Канадой еще ряд стран призвали своих граждан на фоне информации о возможном продолжении российской агрессии покинуть Украину.

Призывают своих граждан покинуть Украину власти Эквадора. Министерство иностранных дел страны 12 февраля сообщило в Twitter о помощи, которое правительство готово оказать гражданам "столкнувшимся с текущей ситуацией в Украине". 

МИД Болгарии, учитывая ухудшение ситуации в Украине и вокруг нее, призвало соотечественников воздержаться от любых поездок в Украину, а тем, кто находится в ней, принять меры для выезда из страны на имеющихся на данный момент транспортных средствах. 

МИД Чехии в связи с эскалацией угрозы российской военной агрессии против Украины предостерегло своих граждан от поездок на территорию Украины и Беларуси. Находящимся в этих странам гражданам предлагают подумать о том, чтобы покинуть их. 

Министерство иностранных дел Ирака в интересах безопасности иракской общины в Украине и ввиду сложившихся там "исключительных обстоятельств" призывает иракцев покинуть Украину. МИД предписало сотрудникам посольства Ирака в Киеве брать ежегодные отпуска таким образом, чтобы обеспечить безопасность персонала миссии. 

https://www.facebook.com/MOFA.IQ/posts/310424167794050

Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики, которые в настоящее время находятся в Украине, рассмотреть возможность выезда с территории страны.

"Мы также рекомендуем гражданам Сербии, которые планируют поездку в Украину, рассмотреть вопрос об отсрочке поездки", – говорится в заявлении МИД. 

Рекомендует воздержаться от поездок в Украину на фоне растущей напряженности и угроз военных действий министерство иностранных дел Багамских островов. 

Подобную рекомендацию озвучило МИД Бельгии.

"Все выезды на всю территорию Украины категорически не приветствуются. Всем соотечественникам, находящимся в настоящее время в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть страну", – заявили в ведомстве.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России по состоянию на сегодня оценивается как низкая. 

8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Теги: Россия, Украина, Ирак, Чехия, Болгария, Бельгия, Сербия, эвакуация, вторжение, Эквадор, российская агрессия, война в Украине, Багамы
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