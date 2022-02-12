Правительство Германии призвало граждан страны уехать из Украины

"Напряженность в отношениях между Россией и Украиной в последние дни продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских воинских частей у границ Украины. Не исключен военный конфликт. Если вы сейчас находитесь в Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, уезжайте в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.

Генконсульство в Донецке, которое было перемещено в Днепр, временно закрыто.

"В экстренных случаях немцам, проживающим в административном районе ГК Донецк, следует обращаться в посольство в Киеве".

Призывы к иностранным гражданам покинуть Украину накануне прозвучали от властей США, Японии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, Северной Македонии, Великобритании, Израиля, Дании, Канады и Черногории.

МИД Норвегии рекомендует не только покинуть Украину, но и воздержаться от поездок также в Россию и Беларусь. Тем, кто находится в РФ, также советуют не находиться на расстоянии 250 км от границы с Украиной.

12 февраля Госдеп США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные посты. Предоставление консульских услуг с 13 февраля в посольстве будет приостановлено.