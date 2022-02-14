"В этот день мы вывесим национальные флаги и покажем всему миру наше единство". Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Зеленский: На нас с неба смотрят 14 тыс. защитников, защитниц и мирных граждан, погибших в этой войне, и мы не предадим их память Фото: president.gov.ua

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день вы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас одно большое европейское стремление – мы хотим свободы и готовы за нее бороться. На нас с неба смотрят 14 тыс. защитников, защитниц и мирных граждан, погибших в этой войне, и мы не предадим их память", – сказал президент.

На сайте президента опубликован указ №53/2022 "О неотложных мерах по консолидации украинского общества". Этот документ предусматривает объявление Дня единения.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание постановляю объявить 16 февраля 2022 года Днем единения. В этот день: поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнить в 10.00 государственный гимн Украины; провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины", – говорится в указе.

ЦРУ считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.