Зеленский прокомментировал, "правильно или неправильно" все поняли слова Пристайко о стремлении Украины в НАТО

Зеленский: А может, действительно вопрос открытых дверей НАТО – это для нас такая история, вроде как мечта, такой сигнал, куда мы идем Фото: ЕРА

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля, Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" рассмотреть вариант не вступать в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, при том, что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста", и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти "на любые форматы диалогов со странами и международными организациями". Сам Пристайко потом уточнил: Украина готова на компромиссы, но они "лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".

Зеленский в ответ на вопрос о заявлении посла напомнил, что курс на членство в НАТО закреплен в Конституции Украины.

"Кроме того, что это является желанием нашего государства, кроме того, что есть война на востоке, мы понимаем, что членства в НАТО мы бы хотели. Это было бы обеспечением нашей безопасности и территориальной целостности. Что касается заявления нашего посла – ответ Министерства иностранных дел был официальный, правильный, взвешенный, предметный. Что касается того, правильно ли мы все поняли господина Пристайко, или неправильно, – смотрите, в том, что он сказал, нужно обратить внимание на некоторые детали. Я думаю, что сегодня много журналистов и много лидеров действительно немножко намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в Альянсе. Потому что эти опасности соединены с реакцией Российской Федерации. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает. И мне кажется, мы должны быть откровенными", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что решение зависит от Украины.

"Но вопрос в другом. Этот путь [в НАТО] – сколько Украина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями, партнерами и будет поддерживать наше государство на этом пути? А может, действительно вопрос открытых дверей – это для нас такая история, вроде как мечта, такой сигнал, куда мы идем. А когда там будем – никто не знает. Не только Украина, а даже некоторые члены НАТО. Поэтому мы должны двигаться по тому пути, который мы выбрали. Все равно на этом пути самое главное – чтобы была наша армия мощная. А куда этот путь докажет и когда – посмотрим", – добавил президент.