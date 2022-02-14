ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский прокомментировал, "правильно или неправильно" все поняли слова Пристайко о стремлении Украины в НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: А может, действительно вопрос открытых дверей НАТО это для нас такая история, вроде как мечта, такой сигнал, куда мы идем
Зеленский: А может, действительно вопрос открытых дверей НАТО – это для нас такая история, вроде как мечта, такой сигнал, куда мы идем
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о стремлении Украины в НАТО.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля, Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" рассмотреть вариант не вступать в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, при том, что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.  

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста", и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти "на любые форматы диалогов со странами и международными организациями". Сам Пристайко потом уточнил: Украина готова на компромиссы, но они "лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".

Зеленский в ответ на вопрос о заявлении посла напомнил, что курс на членство в НАТО закреплен в Конституции Украины. 

"Кроме того, что это является желанием нашего государства, кроме того, что есть война на востоке, мы понимаем, что членства в НАТО мы бы хотели. Это было бы обеспечением нашей безопасности и территориальной целостности. Что касается заявления нашего посла – ответ Министерства иностранных дел был официальный, правильный, взвешенный, предметный. Что касается того, правильно ли мы все поняли господина Пристайко, или неправильно, – смотрите, в том, что он сказал, нужно обратить внимание на некоторые детали. Я думаю, что сегодня много журналистов и много лидеров действительно немножко намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в Альянсе. Потому что эти опасности соединены с реакцией Российской Федерации. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает. И мне кажется, мы должны быть откровенными", – заявил Зеленский. 

Он подчеркнул, что решение зависит от Украины. 

"Но вопрос в другом. Этот путь [в НАТО] – сколько Украина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями, партнерами и будет поддерживать наше государство на этом пути? А может, действительно вопрос открытых дверей – это для нас такая история, вроде как мечта, такой сигнал, куда мы идем. А когда там будем – никто не знает. Не только Украина, а даже некоторые члены НАТО. Поэтому мы должны двигаться по тому пути, который мы выбрали. Все равно на этом пути самое главное – чтобы была наша армия мощная. А куда этот путь докажет и когда – посмотрим", – добавил президент.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, МИД Украины, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, посол
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
"А жизнь продолжается". 24-летняя Кунаки и 55-летний Кассель показали страстные объятия на отдыхе в Бразилии
"А жизнь продолжается". 24-летняя Кунаки и 55-летний Кассель показали страстные объятия на отдыхе в Бразилии
  Судья "Танцев со звездами" Чмерковский: Я перееду в Украину, если тут будет +22°, каждый день солнечно и океан
  Судья "Танцев со звездами" Чмерковский: Я перееду в Украину, если тут будет +22°, каждый день солнечно и океан G
Елена ПОСКАННАЯ
"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом
"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом
  Эллерт рассказал, почему прекратил сотрудничество со студией "Квартал 95"
  Эллерт рассказал, почему прекратил сотрудничество со студией "Квартал 95"
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа
"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице
"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице
Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина
Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube
Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube
"Две легенды". В сети обсуждают, как стали выглядеть 72-летняя Пугачева и 75-летняя Тарасова
"Две легенды". В сети обсуждают, как стали выглядеть 72-летняя Пугачева и 75-летняя Тарасова
Константин Меладзе выпустил трек "Салют, Вера" в авторском исполнении. Аудио
Константин Меладзе выпустил трек "Салют, Вера" в авторском исполнении. Аудио
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию
"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов
"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов
"О боже мой!", "Покажи этот живот, сестренка!" Беременная Рианна снялась со спущенными штанами
"О боже мой!", "Покажи этот живот, сестренка!" Беременная Рианна снялась со спущенными штанами
  "Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
  "Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (123212)
2
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото (39556)
3
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors (20313)
4
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год (19909)
5
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса (18032)
6
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей (17755) Актуально
7
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары (16548)
8
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату (15253)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS