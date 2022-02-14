Пристайко объяснил свое заявление: Мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях

Пристайко объяснил свое резонансное высказывание о том, что Украина "могла бы" отказаться от присоединения к НАТО Фото: president.gov.ua

Он отметил, что украинские дипломаты сейчас объясняют во всех интервью, что хотя курс на вступление в НАТО есть в украинской Конституции и никаких изменений в этом вопросе нет, но Украина не может рассчитывать сейчас на НАТО – "потому что мы не члены семьи".

"Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и так далее. Что касается НАТО, сегодня мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", – сказал Пристайко.

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля, Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, притом что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.

BBC подало заявление Пристайко в формулировке: "Посол Украины заявил, что его страна может согласиться не присоединяться к НАТО, если это предотвратит войну с Россией". Это сообщение было опубликовано мировыми СМИ и вызвало бурную реакцию у украинской общественности.

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста", и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти "на любые форматы диалогов со странами и международными организациями".

В Офисе президента Украины напомнили, что страна хочет видеть прямое заявление НАТО о перспективе членства, потому что "ситуация слишком накалена" и "мы не можем вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить".