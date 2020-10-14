Украина и Великобритания работают над смягчением визового режима – Пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина просит Великобританию ввести отдельные правила для разных категорий заявителей на визы, облегчив для начала получение разрешений на въезд журналистам, предпринимателям и студентам.

Пристайко: Cотрудничество между министерствами внутренних дел и правоохранительными органами Украины и Британии позволит облегчить визовый режим Фото: Embassy of Ukraine to the UK / Facebook

Великобритания и Украина совместно работают над упрощением визового режима между странами. Об этом на мероприятии Британско-украинского общества рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, пишет 13 октября "Укрінформ".

"Между нами существует взаимопонимание и мы ищем лучшие пути решения. На это потребуется время, этот процесс всегда был сложным, но мы движемся вперед", – заявил посол.

По его словам, в Украину прибудет комиссия, которая изучит работу систему выдачи биометрических паспортов и оценит качество взаимодействия между государственными ведомствами.

"Надеюсь, что сотрудничество между министерствами внутренних дел и правоохранительными органами Украины и Британии позволит облегчить визовый режим", – отметил Пристайко.

По его информации, Украина просит Великобританию ввести отдельные правила для разных категорий заявителей на визы, облегчив для начала получения разрешений на въезд журналистами, предпринимателями, студентам.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон между Украиной и Великобританией было подписано соглашение, которым предусмотрена возможность взаимного упрощения визовых ограничений.