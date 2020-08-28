Пристайко выступил против "фетишизации" антироссийских санкций

Если в случае гипотетического выхода Украины из Минских соглашений будут отменены некоторые антироссийские санкции, это не станет катастрофой, считает экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Пристайко: Мы при необходимости можем забыть о "Минске" хоть завтра и сказать: "Все, он закончился. До свидания!" Фото: radiosvoboda.org

Отмена части санкций, которые Запад ввел против России в связи с агрессией на Донбассе, не будет катастрофой. Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, недавно назначенный послом в Великобритании.

Он выступил против "фетишизации" санкций, отметив, что никогда не поддерживал логику, по которой Украина не может отказаться от Минских соглашений как исчерпавших себя, потому что в таком случае Запад откажется от антироссийских мер. В самих Минских договоренностях не прописаны никакие санкции, подчеркнул Пристайко.

"Если будет выбор между выживанием государства и выполнением до конца "Минска", то очевидно, что является приоритетом. Поэтому мы при необходимости можем забыть о "Минске" хоть завтра и сказать: "Все, он закончился. До свидания!" Если из-за этого отменят часть санкций, то это неприятно, но не проблема. Если Россия в ответ выйдет из-за стола переговоров – это совсем неприятно. Но и это еще не конец света", – сказал экс-министр.

То, что для России болезненно, еще не делает Украину лучше, отметил Пристайко. Кроме того, по его мнению, далеко не от всех санкций Россия реально страдает, поскольку в этой стране у телевизора позиции сильнее, чем у холодильника.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе Евросоюз и США ввели несколько пакетов санкций против РФ, неоднократно продлевая и ужесточая ограничительные меры.