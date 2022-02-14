Посольство Украины в Великобритании заявило, что планы о вступлении в НАТО остаются неизменными

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе Фото: ЕРА

"После интерпретаций разговора [посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко] мы должны прояснить, что планы о вступлении в НАТО остаются неизменными. Это даже прописано в нашей Конституции. Пока Украина не является членом Альянса, мы готовы рассматривать другие договоренности, включая двусторонние, чтобы предотвратить войну", – говорится в сообщении.

After the interprets of this discussion we have to clarify there is no change for @NATO membership plans. It is even interained in our Constitution. As we are not a member now, Ukraine is willing to contemplate any other arrangements including bileteral to avoid war. https://t.co/ynOEbnDXiF — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) February 14, 2022

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля, Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, притом что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста", и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти "на любые форматы диалогов со странами и международными организациями".