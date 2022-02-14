ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Посольство Украины в Великобритании заявило, что планы о вступлении в НАТО остаются неизменными

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе
Фото: ЕРА

Посольство Украины в Великобритании 14 февраля заявило в Twitter, что планы Киева о вступлении страны в НАТО остаются неизменными.

"После интерпретаций разговора [посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко] мы должны прояснить, что планы о вступлении в НАТО остаются неизменными. Это даже прописано в нашей Конституции. Пока Украина не является членом Альянса, мы готовы рассматривать другие договоренности, включая двусторонние, чтобы предотвратить войну", – говорится в сообщении.

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля, Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, притом что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.  

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста"и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти "на любые форматы диалогов со странами и международными организациями".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Великобритания, агрессия, посольство Украины, безопасность, Вадим Пристайко, войска, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube
Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube
"Две легенды". В сети обсуждают, как стали выглядеть 72-летняя Пугачева и 75-летняя Тарасова
"Две легенды". В сети обсуждают, как стали выглядеть 72-летняя Пугачева и 75-летняя Тарасова
Константин Меладзе выпустил трек "Салют, Вера" в авторском исполнении. Аудио
Константин Меладзе выпустил трек "Салют, Вера" в авторском исполнении. Аудио
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию
"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов
"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов
"О боже мой!", "Покажи этот живот, сестренка!" Беременная Рианна снялась со спущенными штанами
"О боже мой!", "Покажи этот живот, сестренка!" Беременная Рианна снялась со спущенными штанами
  "Трохи сальца поднакопила". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
  "Трохи сальца поднакопила". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда". Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты
"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда". Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты
  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной
  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной
Экранизация детектива "Смерть на Ниле" с Гадот и Хаммером стала лидером проката, собрав за выходные $12,8 млн
Экранизация детектива "Смерть на Ниле" с Гадот и Хаммером стала лидером проката, собрав за выходные $12,8 млн
"Что за раскоряка?", "Волочковская рогатка". 46-летняя Волочкова показала шпагат вверх ногами
"Что за раскоряка?", "Волочковская рогатка". 46-летняя Волочкова показала шпагат вверх ногами
Куриный паштет с соленым лимоном. Рецепт от эксперта
Куриный паштет с соленым лимоном. Рецепт от эксперта
Умерла мать экс-первой леди Грузии и бывшая теща Саакашвили
Умерла мать экс-первой леди Грузии и бывшая теща Саакашвили
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса
"Остались друзьями". alyona alyona заявила, что спустя год рассталась со своим бойфрендом
"Остались друзьями". alyona alyona заявила, что спустя год рассталась со своим бойфрендом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (116485)
2
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (95953)
3
Зибров, Нина Матвиенко, Бобул и сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии (90276)
4
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото (38134)
5
"Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу (22034)
6
"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина (20197)
7
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors (19780)
8
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей (17690) Актуально
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS