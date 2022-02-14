"Если завтра Пристайко еще будет в Лондоне, значит, он озвучил не свою позицию, а позицию Зеленского" . Порошенко призвал президента уволить посла

Порошенко напомнил, что Пристайко – бывший министр иностранных дел, экс-вице-премьер в правительстве Зеленского, ответственный за евроатлантическую интеграцию Фото: eurosolidarity.org

"Сегодня утром мы были шокированы новостью, что посол Зеленского в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, якобы чтобы предотвратить войну. Я хочу напомнить всем, что война с Россией длится уже восемь лет, и в свое время никакой внеблоковый статус не уберег Украину от нападения России", – сказал Порошенко.

Он добавил, что "впервые со времен Революции достоинства официальный представитель Украины на международной арене делает заявление об отказе от НАТО".

Порошенко также напомнил, что Пристайко – не просто посол, а бывший министр иностранных дел, экс-вице-премьер в правительстве Зеленского, ответственный за евроатлантическую интеграцию.

"После возмущения общества простого опровержения маловато. Мы подчеркиваем, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и Зеленского, – немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы", – сказал политик.

По его словам, "если завтра Пристайко еще будет в Лондоне, значит, он озвучил не свою позицию, а позицию Зеленского".

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля, Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, притом что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста", и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти "на любые форматы диалогов со странами и международными организациями".