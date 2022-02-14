Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы поддержим это – замминистра обороны Великобритании

Позицию Великобритании Хиппи озвучил перед заявлением посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко по поводу возможного отказа Украины от вступления в НАТО на фоне вторжения России Фото: James Heappey / Facebook

"Если Украина решит, что она намерена предложить, что она не станет членом НАТО, мы это поддержим, это решать украинцам", – сказал Хиппи.

Он добавил, что Великобритания также поддержит решение Украины стать членом НАТО.

"Потому что это суверенитет, и мы это поддерживаем", – подчеркнул министр.

Sky News подчеркнула, что эту позицию Хиппи озвучил перед заявлением посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко по поводу возможного отказа Украины от вступления в НАТО на фоне вторжения России.

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля, Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации.

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста", и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти "на любые форматы диалогов со странами и международными организациями".