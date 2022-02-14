"Нас пугают большой войной не впервые". Зеленский записал обращение к украинцам. Видео

"Великий народ великой страны. Обращаюсь к вам в этот напряженный момент. Перед нашей страной – серьезные внешние и внутренние вызовы, которые требуют от меня и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий. Нас пугают большой войной и в который раз назначают дату вторжения. Это уже не первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах: на военном – увеличивают контингент вокруг наших границ, на дипломатическом – пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс, на энергетическом – ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте пытаются посеять панику", – сказал он.
Президент заявил, что Украинское государство сегодня "сильно как никогда".
"Сегодня мы четко понимаем все вызовы, которые стоят перед нами. Мы уверены в себе, но не самоуверенны. Мы понимаем все риски. Ежедневно. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы четко знаем, где вблизи нашей границы чужая армия, ее численность, локации, оборудование и планы. Нам есть что противопоставить. У нас прекрасная армия. Наши парни и девушки имеют уникальный боевой опыт и современное оружие, эта армия в разы сильнее, чем восемь лет назад. [...] Сегодня все признают, что от Украины и ее армии зависит безопасность Европы и всего континента. Мы стремимся к миру и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим", – подчеркнул глава государства.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.