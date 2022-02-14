Блинкен объявил о переезде американских дипломатов из Киева во Львов. Посольство в столице закрывают

США забирают дипломатов из Киева "в связи с резким ускорением наращивания численности российских войск", заявил Блинкен. По его словам, переезд временный, а посольство будет продолжать взаимодействие с украинским правительством.

"Эти осторожные меры предосторожности ни в коей мере не подрывают нашу поддержку или приверженность Украине. Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы продолжаем искренние усилия по достижению дипломатического решения, и мы продолжаем взаимодействовать с российским правительством после разговора президента [США Джо] Байдена с президентом [РФ Владимиром] Путиным и моей беседы с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым. Путь к дипломатии остается доступным, если Россия решит добросовестно взаимодействовать. Мы с нетерпением ждем возвращения наших сотрудников в посольство, как только позволят условия", – заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что отдал распоряжение о переезде из соображений безопасности для сотрудников.

"И мы настоятельно призываем всех оставшихся в Украине граждан США немедленно покинуть страну", – добавил глава Госдепа.

Посольство в Киеве США закрывают, уточнил CNN.

Ранее о решении перевести посольства из Киева во Львов заявили Канада и Австралия. 13 февраля "Европейская правда", ссылаясь на источники, писала, что решение о переезде американских дипломатов во Львов было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок ситуации с безопасностью. Переезд, по информации "Европейской правды", уже состоялся.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля назвал ошибкой переезд посольств.

"Большая ошибка, что посольства переезжают в Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она целостная. Потому если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах [езды] от эскалации или проблем", – заявил он.