Российские военные начали выдвигаться на позиции для атаки – CBS News

"CBS News стало известно, что некоторые российские подразделения покинули свои районы сосредоточения и начали выдвигаться на позиции для атаки. [...] Некоторые дальнобойные артиллерийские и ракетные установки также были перемещены на огневые позиции", – говорится в сообщении.

CBS News has learned that some Russian units have left their assembly areas and begun to move into attack positions, according to a U.S. official. Some long-range artillery and rocket launchers have also been moved into firing positions. https://t.co/MMwjYE87lj — CBS News (@CBSNews) February 14, 2022

Глава Пентагона Ллойд Остин также заявил о "резком ускорении наращивания российских войск", сообщает 14 февраля CNN. Именно с этим связана объявленная Госдепартаментом США эвакуация американских дипломатов из Украины.