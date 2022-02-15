Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военнослужащих

"Недалеко от Трехизбенки (Луганской области) противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В сторону Новотроицкого (Донецкой области) российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. В окрестностях Песок (Донецкой области) враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки (Донецкой области) оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, уничтожив беспилотник противника.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет БПЛА боевиков, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное", – подчеркнули в штабе ООС.

По состоянию на 7.00 утра 15 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.