За сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины – штаб ООС

В частности, у Катериновки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в окрестностях Водяного вооруженные формирования РФ применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано два пролета беспилотных летательных аппаратов боевиков, вероятно, "Орлан-10" с пересечением линии столкновения.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток штаб не зафиксировал нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.