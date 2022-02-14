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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Украинские военные открывали ответный огонь, сообщили в штабе
Украинские военные открывали ответный огонь, сообщили в штабе
Фото: EPA

За минувшие сутки, 13 февраля, российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, в том числе с применением запрещенного оружия, украинские военные не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook утром 14 февраля.

В частности, у Катериновки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в окрестностях Водяного вооруженные формирования РФ применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано два пролета беспилотных летательных аппаратов боевиков, вероятно, "Орлан-10" с пересечением линии столкновения.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток штаб не зафиксировал нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/312060477615936

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Теги: Донбасс, вооружение, боевики, Марьинка, беспилотники, гранатомет, Водяное, ВСУ, обстрелы, Катериновка, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, ООС
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