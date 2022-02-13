Бутусов: Страх в Украине создает не Путин и не Байден, а молчание власти и странные заявления. Зеленский должен каждый вечер выходить в эфир

Бутусов: Вместо того, чтобы признать ошибки и возглавить сопротивление нации, Зеленский прячется от своих избирателей и реальности Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

"Страх в Украине создает не [президент РФ Владимир] Путин и не [президент США Джо] Байден. Страх создает молчание власти, противоречивые и странные заявления. Президент Зеленский обязан каждый вечер выходить в эфир, докладывать обстановку гражданам, успокаивать не дурацкими "шашлыками на майские праздники", а рассказом о конкретных мерах государства по подготовке к кризису. Каждый вечер", – написал Бутусов.

Журналист считает, что Зеленский два с половиной года "обманывал народ Украины заявлениями, что он собирается закончить войну".

"Я писал изначально: это ложь, самообман, никаких признаков завершения войны не было, Путин не собирается освобождать Донбасс и Крым добровольно. И теперь ложь президента очевидна каждому. И вместо того, чтобы признать ошибки и возглавить сопротивление нации, Зеленский прячется от своих избирателей, прячется от реальности. Прячется от армии, которой сейчас необходимо дополнительное финансирование, топливо, транспорт, связь, тепловизоры, беспилотники, снаряды. А простые люди переживают и мучаются от неопределенности за свое будущее, за своих детей, потому что власть неспособна четко озвучить, какие будут действия при различных сценариях, неспособна сказать, какие риски и что конкретно делать тем, кто не может воевать, у кого на руках близкие, имущество, бизнес. Где же видосики? Трус. Просто трус", – заявил Бутусов.