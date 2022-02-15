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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом продолжать сдерживание России

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Спикер призвал "в первый же день работы парламента показать свой ответ" на проявления российской агрессии
Спикер призвал "в первый же день работы парламента показать свой ответ" на проявления российской агрессии
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №7045 об обращении к ведущим международным организациям, правительствам и парламентам других государств в связи с эскалацией российской агрессии. За проголосовали 326 нардепов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Этим постановлением Верховная Рада:

  • обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств в связи с эскалацией РФ ситуации безопасности вокруг Украины;
  • призывает ведущие международные организации и партнеров Украины продолжать оказывать политическую поддержку Украине; усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе оборонной, помощи; усилить санкционное давление на Российскую Федерацию;
  • осуждает продолжающуюся вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую 20 февраля 2014 года на территории Крыма, а также агрессивную риторику, ультимативные требования, шантаж и угрозы применения силы со стороны Российской Федерации;
  • подтверждает неотъемлемое право Украины как суверенного европейского государства свободно выбирать собственные договоренности безопасности, включая оборонные альянсы;
  • подтверждает стремление Украинского государства к мирному урегулированию спровоцированного Российской Федерацией вооруженного конфликта с Украиной на основе полного уважения норм международного права.

Авторы проекта постановления – председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко и вице-спикер Елена Кондратюк.

Стефанчук отметил, что президиум парламента "буквально в субботу" собрался, подготовил и зарегистрировал проект этого обращения. "В первый же день работы парламента (после зимних каникул и перерыва из-за коронавируса. – "ГОРДОН") мы должны показать свой ответ на все эти вещи, потому что парламент всегда стоял и будет стоять на защите интересов украинского народа", – заявил он. 

ВИДЕО
Видео: Інформаційне управління Верховної Ради України / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела войска в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме сказали 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. В последующие дни их число выросло

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет".

12 февраля он сказал, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

14 февраля в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин "готов к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины", а также "гарантиям безопасности для РФ". В то же время западные СМИ обращают внимание, что Россия не только не уменьшила число войск, собранных близ украинской границы, но выдвинула некоторые подразделения на позиции для атаки

Теги: Верховная Рада, Россия, народные депутаты, российская агрессия, война в Украине, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Елена Кондратюк, обращение
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