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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине

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Песков: Путин всегда требовал переговоров и дипломатии
Песков: Путин всегда требовал переговоров и дипломатии
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, при этом украинский вопрос – лишь часть серьезных опасений России в области безопасности. Об этом 14 февраля в интервью CNN заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Прежде всего президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для РФ. Украина – это лишь часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и конечно, президент Путин готов к переговорам", – сообщил он корреспонденту CNN Фредерику Пляйтгену.

Контекст:

Песков не уточнил, с кем готов вести переговоры Путин. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский за время своей каденции встречался с Путиным только раз – в декабре 2019 года в Париже в рамках саммита лидеров "Нормандской четверки".

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Зеленский 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил, что не боится переговоров с президентом России. 14 декабря глава МИД Украины сказал, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется.

24 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Зеленский готов к такой встрече. "Когда и где она состоится, вопрос открыт… Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", – сказал Ермак.

30 декабря президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Путиным в закрытом для прессы режиме, который длился около 50 минут, предупредил президента РФ, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину

Это были вторые переговоры Байдена и Путина в конце прошлого года: они состоялись на фоне информации о продолжении стягивания войск РФ к российско-украинской границе и подготовке возможного вторжения России в Украину. Первые состоялись 7 декабря: Байден выразил Путину глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины, подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса и выполнение Минских договоренностей.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, переговоры, агрессия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия
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