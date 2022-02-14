Бомбы могут упасть на Украину через несколько минут после того, как Путин отдаст приказ – замминистра обороны Великобритании

Хиппи подчеркнул, что вторжение России является угрожающим, однако это не означает, что оно точно произойдет Фото: James Heappey / Facebook

По данным Хиппи, сейчас на границе Украины около 130 тыс. российских военнослужащих, еще несколько тысяч на море. Также в Великобритании отмечают, что Россия транспортирует к границе топливо, медицинские и другие средства, необходимые во время военных действий.

Хиппи подчеркнул, что вторжение России является угрожающим, однако это не означает, что оно точно произойдет. В то же время он отметил, что все зависит от президента России Владимира Путина.

"Через несколько минут после того, как Путин отдаст приказ, на украинские города могут упасть ракеты и бомбы", – сказал замминистра.

Хиппи заверил граждан Великобритании, которые в эти дни пытаются уехать из Украины, что, несмотря на то, что многие сотрудники посольства в Киеве уже покинули дипучреждение, консульская помощь все еще предоставляется в Украине, а также в Лондоне и соседней Польше.

Также Хиппи отметил, что некоторые коммерческие рейсы в Великобританию все еще летают, хотя это, по его словам, может продолжаться недолго.