Бомбы могут упасть на Украину через несколько минут после того, как Путин отдаст приказ – замминистра обороны Великобритании

По данным Хиппи, сейчас на границе Украины около 130 тыс. российских военнослужащих, еще несколько тысяч на море. Также в Великобритании отмечают, что Россия транспортирует к границе топливо, медицинские и другие средства, необходимые во время военных действий.
Хиппи подчеркнул, что вторжение России является угрожающим, однако это не означает, что оно точно произойдет. В то же время он отметил, что все зависит от президента России Владимира Путина.
"Через несколько минут после того, как Путин отдаст приказ, на украинские города могут упасть ракеты и бомбы", – сказал замминистра.
Хиппи заверил граждан Великобритании, которые в эти дни пытаются уехать из Украины, что, несмотря на то, что многие сотрудники посольства в Киеве уже покинули дипучреждение, консульская помощь все еще предоставляется в Украине, а также в Лондоне и соседней Польше.
Также Хиппи отметил, что некоторые коммерческие рейсы в Великобританию все еще летают, хотя это, по его словам, может продолжаться недолго.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. В последующие дни их число выросло.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.