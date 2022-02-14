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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Назначена дата встречи стран ОБСЕ, включая РФ, по поводу ситуации у границ Украины

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Встреча стран ОБСЕ по ситуации возле украинских границ пройдет 15 февраля
Встреча стран ОБСЕ по ситуации возле украинских границ пройдет 15 февраля
Фото: depositphotos.com

Запрошенная Киевом встреча в рамках ОБСЕ для обсуждения перемещений войск России около украинских границ состоится 15 февраля. Об этом сообщило в Twitter польское председательство в ОБСЕ.

"Украина обратилась к польскому председательству в ОБСЕ с просьбой провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной активностью. Встреча будет созвана во вторник в соответствии с Венским документом", – говорится в записи. 

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал сегодня на онлайн-брифинге, который транслировал МИД, что встреча должна состояться "в течение 48 часов – вероятно, 15 февраля".

Контекст:

Украина 11 февраля официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотренный разделом III Венского документа, направив России запрос с требованием дать детальные разъяснения относительно военной активности в пограничных с ней районах и в Крыму. На ответ у России было 48 часов.

После того, как Украина не получила ответа в установленные сроки, в МИД Украины вечером 13 февраля инициировали созыв срочной встречи с Россией и остальными странами – участницами Венского документа.

По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, Россия все же отреагировала на запрос Украины, уже после истечения сроков заявив, "что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории и что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым".

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года. Его целью являются реализация мер укрепления доверия и безопасности, повышение стабильности и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в странах, входящих в ОБСЕ.

Теги: Россия, Польша, ОБСЕ, МИД Украины, российская агрессия, Олег Николенко, границы
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