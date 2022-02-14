Назначена дата встречи стран ОБСЕ, включая РФ, по поводу ситуации у границ Украины

"Украина обратилась к польскому председательству в ОБСЕ с просьбой провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной активностью. Встреча будет созвана во вторник в соответствии с Венским документом", – говорится в записи.

Ukraine * requested the Polish * @OSCE Chairmanship to hold a meeting with Russia * and other interested states with regard to unusual military activities.



The meeting will be convened on Tuesday in accordance with Vienna Document.#OSCE2022POL pic.twitter.com/e8Hc6gT99S — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) February 14, 2022

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал сегодня на онлайн-брифинге, который транслировал МИД, что встреча должна состояться "в течение 48 часов – вероятно, 15 февраля".