Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины

"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", – говорится в сообщении.

Политики также договорились "о дальнейших личных контактах".

В пресс-службе Лукашенко добавили, что собеседники обсудили вопросы международных отношений, "в том числе ситуацию вокруг Украины и график предстоящих встреч и переговоров".

12 февраля Путин также провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.