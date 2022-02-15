"Развеяли 80% мифов" о вторжении РФ. Стефанчук увидел "основания для сдержанного оптимизма" после встречи с силовиками

Никакого наступления РФ в дни, которые определяют, не будет, отметил Стефанчук Фото: rada.gov.ua

Об этом 14 февраля на брифинге по итогам совещания рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Трансляцию в Facebook вело агентство УНН.

"Сегодня у нас прошла искренняя коммуникационная дискуссия, где были вопросы от всех политических лидеров фракций и групп, которые есть в парламенте. Они получили всю необходимую информацию, развеяли 80% мифов, с которыми пришли", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что совещание проходило в режиме гостайны.

"Все, что происходило, дает основания для сдержанного оптимизма, что никакого наступления в эти дни, которые определяют, не будет. Это составляющая информационной атаки против Украины, были приведены факты, контрдействия, осуществляемые правительством, коллегами силового блока, разведывательного блока", – добавил Стефанчук.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, на закрытом совещании с представителями силовых ведомств присутствовали руководители всех фракций Верховной Рады, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые отказались от участия в этом мероприятии.

Данилов также заявил, что украинские силовики не видят признаков возможности широкомасштабного вторжения России в Украину в ближайшие дни.