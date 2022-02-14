На закрытом совещании с силовиками присутствовали все главы фракций, кроме ОПЗЖ – Данилов

Об этом на брифинге по итогам совещания рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Трансляцию вело агентство УНН.
"В совещании принимали участие председатель Верховной Рады [Руслан Стефанчук], представители фракций, все руководство Рады, первый заместитель главы Рады, представители всех фракций, кроме ОПЗЖ. ОПЗЖ отказалась от участия в этом мероприятии", – сказал он.
На вопрос о том, объясняли ли во фракции, почему отказались от участия в заседании, Данилов сказал: "ОПЗЖ – это точно не ко мне".
Данилов вел совещание. Как писал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, оно проходило в здании СНБО.
На заседании, по словам Данилова, отвечали на вопросы парламентариев по ситуации с безопасностью в Украине.
"По факту мы сегодня с большим уважением к главе Верховной Рады по его просьбе провели встречу и ответили на все вопросы, которые были у депутатов", – сказал он.
Данилов также заявил, что украинские силовики не видят признаков возможности широкомасштабного вторжения России в Украину в ближайшие дни.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.