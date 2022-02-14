На закрытом совещании с силовиками присутствовали все главы фракций, кроме ОПЗЖ – Данилов

Данилов сказал, что представители ОПЗЖ отказались от участия во встрече Фото: rnbo.gov.ua

Об этом на брифинге по итогам совещания рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Трансляцию вело агентство УНН.

"В совещании принимали участие председатель Верховной Рады [Руслан Стефанчук], представители фракций, все руководство Рады, первый заместитель главы Рады, представители всех фракций, кроме ОПЗЖ. ОПЗЖ отказалась от участия в этом мероприятии", – сказал он.

На вопрос о том, объясняли ли во фракции, почему отказались от участия в заседании, Данилов сказал: "ОПЗЖ – это точно не ко мне".

Данилов вел совещание. Как писал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, оно проходило в здании СНБО.

На заседании, по словам Данилова, отвечали на вопросы парламентариев по ситуации с безопасностью в Украине.

"По факту мы сегодня с большим уважением к главе Верховной Рады по его просьбе провели встречу и ответили на все вопросы, которые были у депутатов", – сказал он.

Данилов также заявил, что украинские силовики не видят признаков возможности широкомасштабного вторжения России в Украину в ближайшие дни.